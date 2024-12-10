الجيش الإسرائيلي يعلن شن نحو 480 ضربة في سوريا خلال 48 ساعة

الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقلَي أرنون - النبطية والقليلة - صور ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00