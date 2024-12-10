المعارضة السورية: قواتنا سيطرت على كامل مدينة دير الزور

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد اقلاع بعض الرحلات الى دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد ليوم الأربعاء

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد اقلاع بعض الرحلات الى دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد ليوم الأربعاء

آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري