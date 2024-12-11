المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط للـLBCI: هدف الثورة السورية كان واضحاً من اليوم الأول وهو إسقاط نظام الأسد المجرم والآن نحن نريد أن نبني بلدنا ونحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ويجب ألا يكون هناك مخاوف من أي شيء مقبل

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