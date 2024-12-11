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قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل وطى الجوز يوم غد

خبر عاجل
2024-12-11 | 08:37
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قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل وطى الجوز يوم غد
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قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل وطى الجوز يوم غد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن خبراء من مكتب المتفجرات سيقومون بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز اعتباراً من السّاعة 08،00 من يوم غد الخميس 12/12/2024 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.

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خبر عاجل

قوى الأمن

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وطى الجوز

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