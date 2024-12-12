أدرعي: هاجمنا عددًا من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم عددًا من عناصر حزب الله عملوا في منطقة جنوب لبنان.

#عاجل هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم عددًا من المخربين من حزب الله الارهابي عملوا في منطقة جنوب لبنان وشكلوا تهديدًا على مواطني إسرائيل منتهكين التفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



🔸يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان…