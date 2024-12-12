وكالة الأناضول للأنباء: تركيا تعين قائما بالأعمال موقتا في سفارتها بدمشق التي ظلت مغلقة خلال الحرب الأهلية السورية

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قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة وقنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقلَي أرنون - النبطية والطيبة - بعلبك ما بين الساعة 9.30 والساعة 17.00