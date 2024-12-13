قيادة الجيش : تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في بلدة الخيام – مرجعيون ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00

أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

أدرعي: قوات لواء 769 تواصل عملياتها لإزالة التهديدات من جنوب لبنان وتعثر على صواريخ كورنيت

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر