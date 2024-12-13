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بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
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معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل
خبر عاجل
2024-12-13 | 11:24
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معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل
خبر عاجل
للـLBCI:
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