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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك

خبر عاجل
2024-12-14 | 04:32
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك

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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 13:00 والساعة 17:00 في منطقة حلوة - راشيا
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