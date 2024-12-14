الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 13:00 والساعة 17:00 في منطقة حلوة - راشيا

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 13:00 والساعة 17:00 في منطقة حلوة - راشيا

معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل