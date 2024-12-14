تدابير سير بسبب إقامة سباق الميلاد المجيد في جونية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن "جمعية بيروت ماراتون ستقيم صباح الغد 15/12/2024 "سباق الميلاد المجيد" لمسافة /5/ كلم (تنافسي) و/3/ كلم (للمرح) وذلك في مدينة جونيه علمًا ان نقطة الإنطلاق والوصول هي مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي، لذلك تدابير السير التالية:

- إقفال المفارق الواقعة ضمن مسافة السباق على المسلكين من مجمع فؤاد شهاب الرياضي حتى نادي الضباط (الطريق البحرية) اعتبارًا من الساعة 5:30 لغاية الساعة 9:30 من التاريخ المذكور."



وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.