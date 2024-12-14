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o
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o
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تدابير سير بسبب إقامة سباق الميلاد المجيد في جونية
خبر عاجل
2024-12-14 | 05:43
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تدابير سير بسبب إقامة سباق الميلاد المجيد في جونية
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن "جمعية بيروت ماراتون ستقيم صباح الغد 15/12/2024 "سباق الميلاد المجيد" لمسافة /5/ كلم (تنافسي) و/3/ كلم (للمرح) وذلك في مدينة جونيه علمًا ان نقطة الإنطلاق والوصول هي مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي، لذلك تدابير السير التالية:
- إقفال المفارق الواقعة ضمن مسافة السباق على المسلكين من مجمع فؤاد شهاب الرياضي حتى نادي الضباط (الطريق البحرية) اعتبارًا من الساعة 5:30 لغاية الساعة 9:30 من التاريخ المذكور."
وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
إقامة
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