مصادر سورية لرويترز: روسيا تسحب قواتها من الخطوط الأمامية في الشمال ومن مواقع في جبال الساحل في سوريا لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:00 في جرد رأس بعلبك

معلومات للـLBCI: سيتم اعادة فتح المجال الجوي السوري قبل عودة الرحلات خلال اليومين المقبلين فور انتهاء الترتيبات الفنية اللازمة بعد عودة المراقبين الجويين الى العمل