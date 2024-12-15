قوى الامن: سيتم اعادة فتح المسرب الغربي لنفق المطار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة أنه "الحاقاً لبلاغها السابق المتعلق بمنع مرور السير بشكل كلي على المسرب الغربي من نفق المطار (السير المتجه من بيروت باتجاه خلدة)، اعتباراً من الساعة 21,00 حتى الساعة 6.00 من صباح اليوم التالي، بتاريخي 14و15/12/2024، وتحويله الى محلة الأوزاعي".



ولفتت الى انه "بعد الانتهاء من الأشغال، سيتم فتح السير على المسرب المذكور دون أي اقفال بتاريخ 15/12/2024".