مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00

مصادر سورية لرويترز: روسيا تسحب قواتها من الخطوط الأمامية في الشمال ومن مواقع في جبال الساحل في سوريا لكنها لا تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية