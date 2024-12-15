أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان

#عاجل أنشطة عسكرية في ست مناطق رئيسية في جنوب لبنان: القضاء على مخربين وتدمير بنى ارهابية عديدة حيث تستعد الفرقة 98 لمواصلة الأنشطة في مختلف الجبهات



🔸نفذت قوات الفرقة 98، عدة حملات عسكرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان هي كفركلا والعديسة… pic.twitter.com/07Es5w4JvU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عن أنشطة عسكرية في ست مناطق رئيسية.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":"تم القضاء على عناصر وتدمير بنى عديدة في جنوب لبنان حيث تستعد الفرقة 98 لمواصلة الأنشطة في مختلف الجبهات.-نفذت قوات الفرقة 98، حملات عسكرية عدة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان هي كفركلا والعديسة ورب الثلاثين ومركبة والطيبة والخيام.-وعملت الفرقة خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الخيام ضد أهداف عسكرية، باعتبارها بلدة استخدمها حزب الله كمعقل محوري حيث أطلِقت منها آلاف الصواريخ باتجاه أراضي البلاد. وخلال النشاط، قضى المقاتلون على العديد من العناصر وعثروا على أكثر من 300 بنية تحتية ودمروها.-منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تعمل قوات الفرقة في جنوب لبنان ملتزمةً بشروط التفاهمات بين إسرائيل ولبنان بغية منع انتشار حزب الله وكشف وسائل قتالية وبنى إرهابية وإزالة تهديدات لدولة إسرائيل ومواطنيها. وتواصل قوات إضافية تابعة للجيش الاسرائيلي العمل في جنوب لبنان".