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ادرعي يذكر مجددا اهالي الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

خبر عاجل
2024-12-16 | 01:54
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ادرعي يذكر مجددا اهالي الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
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ادرعي يذكر مجددا اهالي الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

ذكّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان من جديد، انه "يحظر عليهم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر ".

وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":

"الجيش الاسرائيلي لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر.

وكذلك يرجى عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا،  بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".
 

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