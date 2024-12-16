الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 16/12/2024، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي وفقًا لما يلي:



- ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، في حقل تفجير القليعة - مرجعيون.

- ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، في منطقة خرايب البطن - الهرمل.

- ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، في جرد رأس بعلبك.