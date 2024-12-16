مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على النجارية - قضاء صيدا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح

هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل

هيئة القضايا في وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة... إليكم التفاصيل

اجتماع في السراي بحث في موضوع السجون... وميقاتي اعطى توجيهاته للكشف عليها