الجيش الأميركي: قتلنا 12 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اليوم

ادرعي يذكر مجددا اهالي الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

ادرعي يذكر مجددا اهالي الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان