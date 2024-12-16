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مصدر مطلع لرويترز: فريق فني إسرائيلي في الدوحة لمحادثات مع وسطاء قطريين بشأن "القضايا المتبقية" فيما يخص إتفاق هدنة في غزة وإطلاق الرهائن

خبر عاجل
2024-12-16 | 15:23
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مصدر مطلع لرويترز: فريق فني إسرائيلي في الدوحة لمحادثات مع وسطاء قطريين بشأن "القضايا المتبقية" فيما يخص إتفاق هدنة في غزة وإطلاق الرهائن
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مصدر مطلع لرويترز: فريق فني إسرائيلي في الدوحة لمحادثات مع وسطاء قطريين بشأن "القضايا المتبقية" فيما يخص إتفاق هدنة في غزة وإطلاق الرهائن

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