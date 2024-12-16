الجيش الأميركي: نفذنا ضربة جوية على الحوثيين في اليمن

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على النجارية - قضاء صيدا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على النجارية - قضاء صيدا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح

اجتماع في السراي بحث في موضوع السجون... وميقاتي اعطى توجيهاته للكشف عليها