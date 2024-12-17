الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
خبر عاجل
2024-12-17 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه ضمن إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، تمّ الاشتباه بتطبيق "WAZE" الذي يُساعد مستخدميه في الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال إرشادهم إلى أسرع طريق يُمكن سلوكه، ويوفّر توجيهات دقيقة بناء على بيانات حركة المرور، ويهدف إلى تجنّب المخاطر غير الضروريّة على الطريق المُشار إليه.
وأشارت الى أنه من خلال الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ هذا التطبيق تم تطويره في كيان العدو الإسرائيلي بواسطة شركة "WAZE Mobile" المؤسَّسَة من قبل أشخاص إسرائيليّ الجنسيّة، بالإضافة إلى أنّ هذه الشركة تلقّت تمويلها من قبل شركتين عائدتين أيضًا للعدوّ الإسرائيلي، وأخرى أميركيّة.
لذلك، حذرت هذه المديريّة العامّة المواطنين من مغبّة تحميل واستخدام التطبيق المذكور الذي يُمكن أن يكون خطيرًا من الناحية الفنيّة، طالبة منهم استخدام تطبيقات بديلة توفّر خدمة مُشابهة، ومنها "Google maps"، الذي يحتوي على جميع المعلومات وخرائط الطّرقات، بالإضافة إلى المزايا الخاصّة به.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
قوى الأمن
تطبيق
WAZE
العدو الإسرائيلي
التالي
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة الخيام - مرجعيون ما بين الساعة 16.00 والساعة 18.00
الجيش الأميركي: نفذنا ضربة جوية على الحوثيين في اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-28
وزير الثقافة لـ جدل: إعلان الإتفاق يترجم ما عمل وفاوض عليه الرئيس بري وأريد تطبيق الـ1701 ومن لزوميات المرحلة القادمة وجود جيش مؤهل لصد العدو الإسرائيلي
آخر الأخبار
2024-11-28
وزير الثقافة لـ جدل: إعلان الإتفاق يترجم ما عمل وفاوض عليه الرئيس بري وأريد تطبيق الـ1701 ومن لزوميات المرحلة القادمة وجود جيش مؤهل لصد العدو الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
13:01
وفد من "تجدد" زار قائد الجيش: ندعم الجيش لبسط سيادة الدولة وتطبيق القرارات الدولية بمندرجاتها كافة
أخبار لبنان
13:01
وفد من "تجدد" زار قائد الجيش: ندعم الجيش لبسط سيادة الدولة وتطبيق القرارات الدولية بمندرجاتها كافة
0
آخر الأخبار
10:28
المبعوث الأممي إلى سوريا: هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة
آخر الأخبار
10:28
المبعوث الأممي إلى سوريا: هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة
0
آخر الأخبار
09:11
الشيخ أبي المنى: على الدول الكبرى المعنية وعلى الأمم المتحدة الضغط على العدو الاسرائيلي لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وعدم خرقه وعلى الدولة اللبنانية وقيادة المقاومة الالتزام باحترامه وعدم السماح بتجاوزه
آخر الأخبار
09:11
الشيخ أبي المنى: على الدول الكبرى المعنية وعلى الأمم المتحدة الضغط على العدو الاسرائيلي لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وعدم خرقه وعلى الدولة اللبنانية وقيادة المقاومة الالتزام باحترامه وعدم السماح بتجاوزه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
0
خبر عاجل
10:10
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة زغرين - الهرمل ما بين الساعة 17.00 والساعة 19.00
خبر عاجل
10:10
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة زغرين - الهرمل ما بين الساعة 17.00 والساعة 19.00
0
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
0
خبر عاجل
09:36
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في بلدة مجدل زون - قضاء صور وهناك إصابات
خبر عاجل
09:36
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في بلدة مجدل زون - قضاء صور وهناك إصابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-10
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
أخبار دولية
2024-12-10
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
0
خبر عاجل
2024-12-10
الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين
خبر عاجل
2024-12-10
الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين
0
آخر الأخبار
2024-12-02
متحدث باسم البنتاغون: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد رغم بعض الحوادث
آخر الأخبار
2024-12-02
متحدث باسم البنتاغون: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد رغم بعض الحوادث
0
خبر عاجل
2024-12-16
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
خبر عاجل
2024-12-16
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الـLBCI في ريف القصير... بين الميدان والأهالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:57
دول أوروبية في سوريا مجددا.. وهذا ما ستفعله هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بعدم تأجيل مهاجمة الحوثيين في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي
0
رياضة
13:35
ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي
رياضة
13:35
ختام منافسات موسم الرياضة الميكانيكية في الـAtcl مع سباق الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مشروع جديد لتنظيم دوام موظفي الدولة
0
أمن وقضاء
13:28
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
أمن وقضاء
13:28
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
تقارير نشرة الاخبار
13:19
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
0
أخبار دولية
13:18
خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية
أخبار دولية
13:18
خطف لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
خبر عاجل
11:28
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
2
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
خبر عاجل
11:38
البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"
3
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
5
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
أخبار دولية
11:42
"امرأة محمّلة بالمتفجرات وشاحنة مسرعة"... البابا فرنسيس: نجوت من محاولتي اغتيال في العراق
6
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
7
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
8
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More