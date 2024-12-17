قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه ضمن إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، تمّ الاشتباه بتطبيق "WAZE" الذي يُساعد مستخدميه في الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال إرشادهم إلى أسرع طريق يُمكن سلوكه، ويوفّر توجيهات دقيقة بناء على بيانات حركة المرور، ويهدف إلى تجنّب المخاطر غير الضروريّة على الطريق المُشار إليه.



وأشارت الى أنه من خلال الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ هذا التطبيق تم تطويره في كيان العدو الإسرائيلي بواسطة شركة "WAZE Mobile" المؤسَّسَة من قبل أشخاص إسرائيليّ الجنسيّة، بالإضافة إلى أنّ هذه الشركة تلقّت تمويلها من قبل شركتين عائدتين أيضًا للعدوّ الإسرائيلي، وأخرى أميركيّة.



لذلك، حذرت هذه المديريّة العامّة المواطنين من مغبّة تحميل واستخدام التطبيق المذكور الذي يُمكن أن يكون خطيرًا من الناحية الفنيّة، طالبة منهم استخدام تطبيقات بديلة توفّر خدمة مُشابهة، ومنها "Google maps"، الذي يحتوي على جميع المعلومات وخرائط الطّرقات، بالإضافة إلى المزايا الخاصّة به.