البرلمان السويسري يقر حظر "حزب الله"

أقر البرلمان السويسري اليوم، حظر "حزب الله" اللبناني في خطوة نادرة من جانب الدولة المحايدة التي اعتادت انتهاج سياسة تعزيز الحوار الدولي والوساطة.



وقال أنصار الحظر، الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن "حزب الله يشكل تهديدا للأمن الدولي وإن سويسرا بحاجة إلى حظره من أجل اتخاذ موقف ضد "الإرهاب"".



وعارضت الحكومة السويسرية الحظر.



وقال وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان: "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".



وأقر مجلس النواب حظر "حزب الله" بأغلبية 126 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا وامتناع 41 عن التصويت.



وقالت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر إن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائما بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية.



وفي الأسبوع الماضي، حظر البرلمان السويسري حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسبب الهجمات التي قادتها في السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل.



وكانت سويسرا حظرت في السابق تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية فقط، وهما مدرجان على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.