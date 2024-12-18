معلومات للـLBCI: وفد من الحكومة الانتقالية يصل اليوم إلى السويداء حيث يلتقي الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري

الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس

الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ما بين الساعة 10:00 والساعة 17:00 في حقل القليعة - مرجعيون