الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا للـLBCI عن اللقاء الدرزي الذي انعقد أمس في بيروت: نعلم أنه كعنوان توحيدي أينما كان اللقاء ينعقد للمصلحة التوحيدية وما نريده من تلك اللقاءات دعم موقف السويداء ونوجه التحية للذين اجتمعوا وذلك لاهتمامهم وحمل همومنا

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