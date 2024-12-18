أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تدمير مقرّ قيادة لحزب الله يقع تحت الأرض في جنوب لبنان.



وقال أدرعي عبر موقع "إكس":



"خلال نشاط مقاتلي الهندسة في اللواء 188، تم رصد مسار نفق يمتد لعشرات الأمتار ويؤدي إلى مقر قيادة تابع لحزب الله، علماً بأنه كان قد استُخدم لغرض توجيه مخططات وإطلاق صورايخ باتجاه قرى وبلدات الجليل الغربي على مدى السنة الأخيرة.



وتم داخل مقر القيادة، المذكور العثور على وسائل قتالية وأجهزة استطلاع ومعدات عسكرية أخرى كانت عناصر حزب الله قد استخدمتها لتوجيه النشاطات في المنطقة.



كما تم العثور بجوار مقر القيادة على مخازن عدة للوسائل القتالية، وكذلك على مخزن أسلحة وذخيرة آخر داخل مسجد، علماً أن المخازن احتوت على مئات العبوات الناسفة والبنادق والقنابل اليدوية وغيرها من العتاد.



وقام مقاتلو وحدة "يهالوم" الهندسية الخاصة، باستشكاف المجمَّع ومن ثم أقدمت قوات الهندسة على تدميره مع النفق المؤدي إليه، فيما تم ضبط كافة الوسائل القتالية المشار إليها.



وتواصل قوات اللواء 188 تحت قيادة الفرقة 91 ازالة تهديدات في جنوب لبنان وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار".