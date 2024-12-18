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مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"

خبر عاجل
2024-12-18 | 12:41
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مصادر باسيل: &quot;مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…&quot;
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مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"

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