وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع للـLBCI: التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا

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