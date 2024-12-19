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وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع للـLBCI: التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا
خبر عاجل
2024-12-19 | 03:53
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وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع للـLBCI: التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا
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