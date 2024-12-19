الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 11:00 والساعة 16:00 في حقل اليابسة - راشيا

معلومات للـLBCI: وفد من المشايخ الدروز يتوجه غدًا إلى السويداء بإسم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان

معلومات للـLBCI: وفد من المشايخ الدروز يتوجه غدًا إلى السويداء بإسم مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان

وزير الصحة في الحكومة السورية الإنتقالية ماهر الشرع للـLBCI: التواصل بيننا وبين الدولة اللبنانية قائم من اليوم الأول وهناك تنسيق بين حكومتنا الإنتقالية والحكومة اللبنانية في مختلف الملفات وسيكون هناك لقاء بيني وبين وزير الصحة اللبناني قريبًا