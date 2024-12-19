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بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
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بوتين: سأسأل الأسد عن الصحفي الأميركي المفقود في سوريا وروسيا لم تهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك
خبر عاجل
2024-12-19 | 05:40
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بوتين: سأسأل الأسد عن الصحفي الأميركي المفقود في سوريا وروسيا لم تهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك
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