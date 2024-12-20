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أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

خبر عاجل
2024-12-20 | 01:15
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أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا
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أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

ذكّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي مجددا سكان جنوب لبنان، انه "حتى إشعار آخر يحظر عليهم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها".

وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":

"الجيش الاسرائيلي لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر.

وكذلك يرجى عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".
 

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