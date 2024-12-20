وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

وصل وفد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز في لبنان، يرأسه القاضي المذهبي الشيخ غاندي مكارم الى جبل العرب وذلك ضمن جولة على الفاعليات الروحية.



وقد استهل الوفد جولته من دارة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا الشيخ حكمت الهجري.