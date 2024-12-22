أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا لن تكون حالة تدخّل سلبيّ في لبنان على الاطلاق وستكون سندًا

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أحمد الشرع خلال اللقاء مع جنبلاط: سوريا على مسافة واحدة من الجميع وستحترم سيادة لبنان واستقراره الأمني وأرجو أنّ تُمحى الذاكرة السوريّة السابقة من أذهان اللبنانيين