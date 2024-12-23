وصول ميقاتي الى الجنوب لتفقّد وحدات الجيش عند الخطوط الامامية والاطلاع من قائد الجيش المتواجد هناك على الاوضاع في القطاع الشرقي

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