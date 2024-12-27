بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI

أكد المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية الجديدة تعيقاً على كلام محافظ دمشق للـLBCI، أن "بعض تصريحات المحافظ قد لا تعكس الموقف الرسمي للدولة حول الشؤون الخارجية والتي يعبر عنها القائد أحمد الشرع أو وزير الخارجية أسعد الشيباني حصراً".وكان محافظ دمشق الجديد ماهر مروان قد قال إن بلاده "ليست مشكلتها مع إسرائيل" ولا تسعى إلى النزاع معها، معتبرا أن مخاوف إسرائيل الأمنية بعد تغير النظام في سوريا كانت "طبيعية"، بحسب "روسيا اليوم".وفي حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR قال مروان، الذي عينه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: "إنه في الفترات الأخيرة إسرائيل قد تكون شعرت بالخوف بسبب فصائل معينة، فتقدمت قليلا (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلا"، مشيرا إلى أن "هذه المخاوف كانت طبيعية".وأكد أنه "ليس لدى الحكومة السورية الجديدة أي خوف تجاه إسرائيل وأن مشكلتنا ليست مع إسرائيل".وأضاف: "لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون ندا لأحد".