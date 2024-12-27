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قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
خبر عاجل
2024-12-27 | 09:36
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قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
بعد أن تمّ التّداول على بعض مواقع التّواصل الاجتماعي برسالة تحذّر من استلام ورقة "المائة دولار أميركي" ذات النموذج القديم أو ما يُعرف بـ (المائة البيضاء) بسبب إيقاف التّداول بها عالميا، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة النّيابة العامّة الماليّة، ما توصّل إليه مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة في هذا الموضوع من خلال مراجعة مكتب حاكميّة مصرف لبنان.
وتبيّن عدم وجود أي تعميم صادر عن الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول سحب "المائة دولار القديمة" من التّداول، وهي لا تزال صالحة، ويتم التّداول بها في المصارف اللّبنانيّة بشكل طبيعي
كذلك، ومن خلال التّواصل مع نقيب الصّيارفة، أكّد أنّ "المائة دولار القديمة" لا تزال قيد التّداول بصورة طبيعيّة لدى الصّيارفة.
ولذلك، اقتضى نشر هذا التّوضيح للحؤول دون حصول إرباك في السّوق اللبنانيّة، وتجنّباً لوقوع المواطنين ضحيّة الاستغلال من خلال تصريف ورقة المائة دولار القديمة بأقل من قيمتها الفعليّة، لانتفاء السّبب.
أخبار لبنان
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