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التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

خبر عاجل
2024-12-29 | 12:16
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التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
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التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

خبر عاجل

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