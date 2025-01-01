أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي رصد يوم أمس عناصر حزب الله وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة".



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "في عملية رصد واستهداف سريعة، تمت مهاجمة المركبة ومستودع الأسلحة من الجو لإزالة التهديد".