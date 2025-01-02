النائب فريد البستاني للـLBCI: برنامجي واضح ولم أر ضرورة للترشح الى الرئاسة بالطريقة التقليدية وعلى الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية وفي وقت لاحق الحدود مع سوريا

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معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم مذكرة مصرية لإسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي والقاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبتّ به