هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

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النائب فريد البستاني للـLBCI: برنامجي واضح ولم أر ضرورة للترشح الى الرئاسة بالطريقة التقليدية وعلى الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية وفي وقت لاحق الحدود مع سوريا