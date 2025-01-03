مصدر في الأمن العام اللبناني لفرانس برس: السلطات السورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها

وزير الخارجية السوري بعد زيارة السعودية: نقلنا رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم المكونات السورية كافة

وزير الخارجية السوري بعد زيارة السعودية: نقلنا رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم المكونات السورية كافة

ريفي لـ جدل: ممكن أن أقاطع الجلسة الرئاسية اذا كان الاختيار لـ"شخصية من الماضي تُبقينا في الماضي وتحت الرداء الايراني"