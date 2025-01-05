لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض.



وجرى في خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.



كما شارك في اللقاء، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان.

هذا وعلمت الـLBCI، أن هوكشتاين سيكون في بيروت صباح غد الإثنين.