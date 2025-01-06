الـLBCI توثق عملية دخول موكب للجيش اللبناني واليونيفيل من البياضة في اتجاه الناقورة وذلك بعد سلسلة محاولات سابقة للدخول من دون نجاح بسبب عدم توفر الإذن الإسرائيلي ويأتي ذلك بموازاة إجتماع اللجنة الخماسية في حضو آموس هوكستين والناقورة هي أول بلدة حدودية يعود إليها الجيش على الخط… pic.twitter.com/VTgB1F5PRo