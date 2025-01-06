جنبلاط لـ عشرين 30: اتخوف من شريط حدوديّ جديد ويجب ان نستفيد من وجود هوكستين وهناك نية سيئة لدى اسرائيل ومطامع مثل مياه الليطاني

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معلومات للـLBCI: إستكمالًا لجولة الموفد السعودي إلى لبنان السفير السعودي وليد بخاري يستكمل اللقاءات السياسية وذلك بالتوازي مع الجهود التي سيبذلها آموس هوكستين اليوم في بيروت