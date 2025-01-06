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o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
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o
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o
كسروان
16
o
متن
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جنبلاط لـ عشرين 30: أحمد الشرع رجل دولة وأراه رئيسًا
خبر عاجل
2025-01-06 | 14:41
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جنبلاط لـ عشرين 30: أحمد الشرع رجل دولة وأراه رئيسًا
خبر عاجل
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جنبلاط لـ عشرين 30: "شو حلوة سوريا وأحلى هلّق لأنهّا حرّة" وأقول للسفراء لا تُفوّتوا هذه الفرصة واعطوا فرصة للشرع انسوا ماضيه ومن منّا ماضيه "ناصع البياض"
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خبر عاجل
14:19
جنبلاط لـ عشرين 30: طلبت من حزب الله من قبل برسائل عدم التورط بالحرب ولا اتصال حاليًا مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا اتصالات مع الشيخ نعيم قاسم
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