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بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي

التقى المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين بمجموعة من النواب صباح اليوم الثلاثاء، في دارة رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي، وذلك بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون.