الحوت رئيسًا لمجلس إدارة الميدل إيست لولاية جديدة

فادي كرم للـLBCI: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لكن ذلك يستدعي أن يحصل على أكثر من 86 صوتًا وحتى الآن هذا غير متوفر ولا علم لدي بأن جوزيف عون زار جعجع

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