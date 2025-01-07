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بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
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معلومات للـLBCI: ما ينقل عن سحب ترشيح اللواء البيسري غير دقيق
خبر عاجل
2025-01-07 | 09:13
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معلومات للـLBCI: ما ينقل عن سحب ترشيح اللواء البيسري غير دقيق
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للـLBCI:
ترشيح
اللواء
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