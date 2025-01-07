باسيل للـLBCI: ننادي بالمرشح التوافقيّ وازعور من الطبيعيّ ان يكون اسمه مطروحًا لأننا نعتبره توافقيًا وعندما لم يقبل به الثنائي الشيعي أصبح اسم مواجهة واتمنى أن يوافق عليه الثنائيّ وفي حال لم يوافق عليه اتفهم ذلك واسعى الى اسم توافقي آخر

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك