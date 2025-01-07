باسيل للـLBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي الشيعي لكن التوافق يستدعي أكثر من ذلك وقادرون ايضا على التقاطع مع اكثر من اسم مع المعارضة وهذا حاصل لكن يجب ان نفكر كيف نقدم اسماء للثنائي كي يوافق عليها

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