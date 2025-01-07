باسيل للـLBCI: جعجع يتمتع بالشرعية الشعبية التي تسمح له بأن يطرح نفسه مرشحًا ومن الطبيعي إذا كان حقه بالترشح أن يطرح اسماء ايضًا وليس كل اسم يطرحه هو تحدٍ

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